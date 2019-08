Bisher unbekannte Täter brachten am Samstag in Gunskirchen einen pyrotechnischen Gegenstand in einen Zigarettenautomaten ein. Durch die Wucht des gezündeten Satzes wurde der Automatenboden abgerissen und die Täter stahlen daraus die Zigaretten. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.