Bis der Leichnam des 27-jährigen Philipp P., der vergangene Woche bei der Besteigung des Kilimandscharo in Tansania an der Höhenkrankheit verstarb (die OÖN berichteten), nach Österreich und in seine Heimatgemeinde Schwand im Innkreis überstellt werden kann, könnte es noch einige Zeit dauern.