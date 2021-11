Trotz des Lockdowns: Viele Kinder in der Schule

"In manchen Klassen sitzt eine Handvoll Schüler, in anderen sind fast alle da, weil Schularbeiten geschrieben werden." So beschreibt Herbert Kirschner, der Direktor des Georg-von-Peuerbach-Gymnasiums in Linz, die Situation am ersten Tag dieses Lockdowns. Insgesamt 54 Prozent der Schüler seien zuhause geblieben, 46 Prozent waren anwesend.