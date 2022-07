Beim Betreten des Schleuderraums im Bienenparadies in Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) strömt bereits ein süßlicher Duft in die Nase. Sorgfältig entfernt Imkermeister Karl Neubauer die Deckel der Honigwaben mit einer Gabel. Kaum sind diese geöffnet, tropft bereits der goldene Honig in die Honigschleuder. Die geöffneten Waben werden in den Schleuderapparat gesteckt, der innerhalb von Sekunden im und gegen den Uhrzeigersinn rotiert.