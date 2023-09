Trauer im Hausruckviertel: „Jana wird uns nicht nur als Musikerin sehr fehlen“

Der Reisebus verunglückte am vergangenen Dienstag in den frühen Morgenstunden.

Der Schock sitzt tief in Weibern im Bezirk Grieskirchen. Jene junge Frau, die am Dienstag in der Früh bei dem verheerenden Busunfall in Kärnten ums Leben gekommen ist, ist in der Gemeinde aufgewachsen. Die Flötistin galt als großes musikalisches Talent und war im örtlichen Musikverein sehr engagiert. „Janas Tod ist eine unvorstellbare Tragödie“, sagt Vereinsobmann Markus Oberndorfer.