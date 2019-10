Tiefe Betroffenheit herrscht beim Union Fallschirmspringerclub Linz nach dem tödlichen Unfalldrama in Wels. Dort waren am Samstag kurz nach 17 Uhr zwei Fallschirmspringer in der Luft zusammengestoßen und daraufhin unkontrolliert zu Boden gestürzt. Beide Männer – 25 und 36 Jahre alt – überlebten den Aufprall nicht.