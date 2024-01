Tödlicher Forstunfall in Munderfing: "So eine treue Seele findet man selten"

"Ich sag es ganz ehrlich: Als ich heute in der Früh vom Unfall erfahren habe, habe ich mich hinsetzen müssen". Martin Voggenberger, Bürgermeister in Munderfing, ist tief bestürzt über den Tod von Johann B. Wie berichtet starb der zweifache Familienvater gestern, Montag, bei einem Arbeitsunfall in seinem Waldstück im Ort. Mehr dazu: Tödlicher Forstunfall in Munderfing: 53-Jähriger von Baum getroffen Der 53-jährige hatte sich gegen 9 Uhr vormittags alleine zu Holzarbeiten aufgemacht. Als