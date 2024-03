Tödlicher Fenstersturz: Geschockte Eltern konnten noch nicht befragt werden

Noch immer in akut-psychologischer Betreuung befinden sich die Angehörigen jenes fünfjährigen Buben, der am Samstagnachmittag aus einem offenen Fenster aus dem vierten Stock eines Mehrparteienhauses in Linz gefallen war. Kurz darauf verstarb das Kind an seinen schweren Verletzungen im Spital. Die Befragung der Mutter und ihres Lebensgefährten werde aufgrund des großen Schocks erst in den kommenden Tagen stattfinden können, heißt es vonseiten der Polizei auf OÖN-Anfrage.