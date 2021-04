Das Martyrium dauerte laut Polizei zwölf Stunden lang: Erst dann wurde Kater Edi gefunden und aus dem Fangeisen befreit, in das er mit seiner Vorderpfote geraten war. Es handelt sich um den zweiten Fall von Tierquälerei, der in dieser Woche bekannt geworden ist. Diesmal war der Schauplatz Hinzenbach im Bezirk Eferding. Wie die Polizei gestern bekannt gab, hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag im Jagdrevier Gstocket zugetragen. Der knapp drei Jahre alte Kater Edi war mit einer