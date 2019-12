Für Polen galt es bisher als das "absolut letzte Mittel". Nun sehe man sich aber mit der "Notwendigkeit von Sondermaßnahmen" konfrontiert. Die polnische Botschaft fand in einer gestrigen Stellungnahme deutliche Worte. Die Besorgnis, dass sich Österreich nicht würdig an die zahlreichen Opfer des ehemaligen Konzentrationslagers in Gusen erinnert, sei groß. Mindestens 27.000 Polen starben dort qualvoll.