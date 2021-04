"Austria’s Most Wanted": Neben Friedrich Felzmann, dem flüchtigen mutmaßlichen Doppelmörder von Stiwoll, zählt auch der vor 26 Jahren untergetauchte Linzer Bordellbetreiber und Motorradrennfahrer Tibor Foco zu den meistgesuchten Tatverdächtigen Österreichs auf der Fahndungsliste von Europol. Der Mann, der für den Mord an einer Prostituierten im März 1986 in Linz verantwortlich sein soll und dem 1995 spektakulär die Flucht gelang, feiert am Sonntag seinen 65.