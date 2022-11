Die Lagerleitung des Asyl-Erstaufnahmezentrums in Thalham in St. Georgen im Attergau hat sich an den baubehördlichen Bescheid des Bürgermeisters gehalten und die 17 Zelte, in denen rund 100 Asylantragsteller untergebracht waren, geräumt. Ortschef Ferdinand Aigner (VP) konnte sich gestern bei einem Lokalaugenschein davon überzeugen. "Bis Montag müssen die Zelte dann abgebaut werden.