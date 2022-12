Suche nach Roland K.: Die Polizei gibt nicht auf

Die Familie von Roland K. musste heuer ohne Papa Weihnachten feiern. Seit 10. Dezember ist der 42-Jährige aus Natternbach verschwunden, die Suche nach ihm läuft weiterhin auf Hochtouren. Mittlerweile geht die Polizei von einem tragischen Unglück aus: Wie berichtet, hatte eine Auswertung von Handydaten ergeben, dass der 42-Jährige sich am Tag seines Verschwindens, dem 10. Dezember, um 3.47 Uhr zwischen dem Kunstmuseum Lentos und dem Arcotel befunden hatte. In direkter Nähe zur Donau also,