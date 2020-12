Kein Bleigießen, kein Knallen von Sektkorken und schon gar kein Feuerwerk. Der Krieg war zwar schon seit dem Frühjahr vorbei, doch Bombenhagel und Maschinengewehrsalven hallten in den Köpfen der Menschen nach. "Silvester war ein Fest, an dem die Leute versuchten, ein neues Leben zu beginnen", sagt Peter Koits. Der frühere Bürgermeister von Wels verbrachte den letzten Tag des alten Jahres in einem Flüchtlingslager bei Ebensee. Sein Vater war hier seit 1946 Siedlungsleiter. Während der damals