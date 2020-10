Noch immer stand "Maler u. Anstreicher Uprimny" in großen schwarzen Lettern an der Hausfassade. Generationen der jüdischen Familie hatten hier gelebt. Doch als Friedrich "Fritz" Uprimny nach dem Krieg in seine Heimatstadt Steyr zurückkehrte, wurde er wie ein Fremder behandelt, ein Eindringling. Und auch in seinem Elternhaus wohnten jetzt andere.