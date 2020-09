Gestern war der zweite Schultag nach den Sommerferien, und der Bus der OÖVV-Linie 450 von Rohr zum City Point in Steyr sei "völlig überfüllt" gewesen, wandte sich gestern eine 17 Jahre alte Schülerin an die OÖN-Redaktion. "Sitzplätze gab es keine mehr. Die Leute saßen und standen dicht nebeneinander. Alle trugen eine Maske, bis auf den Busfahrer", schildert die Jugendliche, die es seltsam findet, dass in der Schule strenge Abstandsregeln herrschen, während der Bus