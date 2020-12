Knallende Feuersalven, die den Linzer Nachthimmel über der Donau in ein gleißendes Lichtermeer tauchen, um ab 0 Uhr das neue Jahr lautstark zu begrüßen: Das gewohnte Silvesterfest wird es heuer wegen Corona nicht geben. Weder in der Landeshauptstadt noch in anderen Gemeinden. Sie verzichten auf ihre öffentlichen Feuerwerke.