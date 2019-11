Stille Nacht, das Licht des Friedens und andere coole Momente

„Eigentlich ist das alles noch viel cooler, als ich es mir vorgestellt habe.“ Victoria Kampenhuber steht in der Geburtskirche in Bethlehem, den Behälter mit Friedenslicht, das sie soeben in der Geburtsgrotte mit einem orthodoxen Pater entzündet hat, in beiden Händen. Diese Grotte, dort, wo Jesus vor 2000 Jahren geboren worden sein soll, hatte sich Victoria viel größer vorgestellt. Vielleicht lag es auch daran, dass die Elfjährige an diesem Dienstagnachmittag in Gesellschaft von knapp 200 Landsleuten in Bethlehem war. Unter ihnen 160 Pilgerinnen und Pilger ind die offizielle Delegation des Landes Oberösterreich mit Landeshauptmann Thoma Stelzer an der Spitze.

Ein Foto mit dem Bürgermeister von Bethlehem, Aton Salman, der die Oberöserreicher begrüßt und in die Geburtskirche begleitet hatte. Ein Foto mit dem Landeshauptmann und immer wieder Selfies mit den mitgereisten Landsleuten. Victoria erwiderte die vielen Begehrlichkeiten mit charmanter Fröhlichkeit, ohne stets auf der Grund hinzuweisen, der sie auf ihre große eise geführt hatte. „Ich freue mich so sehr, dass ich dieses Friedenslicht nach Österreich tragen darf.“ „Dieser Friede, und das spüren wir gerade hier an der Türe zu Europa, ist nicht selbstverständlich“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der anschließenden heiligen Messe in der Kirche Bait Sachur. Er sei ein Dauerprojekt, an dem ständig gearbeitet werden müsse. Ein Dauerprojekt wie die ORF-Friedenslichtmission, die es bereits seit 33 Jahren gibt.

Gefeiert wurde die Messe mit Stephan Markus Bugyar, dem Rektor des österreichischen Pilgerhospizes in Jerusalem, Bischofsvikar Adolf Trawöger, Superintendent Gerold Lehner, Charlotte Herman, der Präsidentin der Israelischen Kultusgemeinde Linz - und Christian Öhler. Der Pfarrer von Bad Ischl hatte die Pilger ins Heilige Land begleitet.

Heute wird Victoria mit ihren Eltern zurück nach Österreich fliegen. Das Friedenslicht wechselt in einen Behälter, der im Flugzeug sicher transportiert werden kann. Und dann geht‘s für die junge Ennserin gleich weiter nach Deutschland. Am Samstag wird sie in der Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ auftreten, moderiert von Florian Silbereisen. „Ich kenne ihn aus dem Fernsehen, ich freue mich auf ihn“, sagte Victoria. Das Licht, das sie in die Show tragen wird, wird jedes andere überstrahlen. Und das wird man Ende auch an dieser entzückenden Botschafterin liegen.