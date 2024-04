Zwölf Monate bedingte Haft für Posting über "Ungeziefer"

Mit viel Fleiß hat sich der 43-jährige Bosnier, der als Bub mit seinen Eltern vor den Kriegsgräueln floh, im Asyl eine Familie mit nunmehr drei Kindern im Teenageralter gegründet hat und längst die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, in Enns eine Existenz aufgebaut. In einer Arbeitspause in der Fabrik klickte der Zerspanungstechniker am 17. Oktober auf einem Bürocomputer Internetforen durch, ehe er wieder zu einer Maschine gerufen wurde.