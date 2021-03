Gemessen an dem, was sonst im politischen Alltag abgeht, war der Vorfall im Amstettner Gemeinderat eine Luftbewegung, die dem Vogel Lerche im Wald entweicht. Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SP) war echt sauer, dass ihm die Rathausmehrheit von VP und Grünen in seinem Ausschuss einen fertig ausformulierten Antrag auf den Tisch legte, wonach ein VPler neuer "Digitalisierungsgemeinderat" werden sollte.