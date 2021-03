Auf Verkehrszeichen in der Stadt sind viele Treuebekundungen und Anfeuerungsrufe für Vorwärts Steyr zu lesen, wo sie der Vereinsvorstand absolut nicht haben will. Der Fußballklub legt selbst gar keine Pickerl mehr auf und verkauft sie auch nicht in seinem Fan-Shop. Trotzdem picken die Abziehbilder mit dem Logo der Rot-Weißen an vielen Laternenpfählen und Verkehrstafeln.