"Das war schon lustig, so unter Druck zu arbeiten", sagt Jonas-David Weber. Und lächelt. Und das zu Recht, schließlich hat der 23-Jährige aus Klaus beim Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler in Hard (Vorarlberg) in der Kategorie zweites Lehrjahr Platz drei belegt. Dafür musste er ein Bett-Tablett herstellen, laut der Jury die schwerste Aufgabe im Bewerb.