Wildblumen für Insekten renaturieren

Einen Beitrag leisten, um das Insektensterben aufzuhalten: Das haben sich Johann Kimberger aus St. Ulrich bei Steyr und seine Mitstreiter im WildblumenWiesenVerein gesetzt. Für ihr Projekt, Wildblumen zu renaturieren, qualitativ zu verbessern und damit Biodiversität zu erreichen, erhielt der Verein beim Naturschutzpreis des Landes "Philyra 2020" in der Kategorie "Naturschützer aus Leidenschaft" eine Sonderförderung über 1000 Euro.

Die Auszeichnung wurde am Donnerstag von Naturschutzreferent LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) bei einer Feier in der Lederfabrik in Linz überreicht. Er lobte dabei alle Projektteilnehmer in insgesamt drei Kategorien als Naturschutzvorbilder. "Die vielen einzelnen Initiativen sind Mosaiksteinchen für den Naturschutz in Oberösterreich", sagte Haimbuchner.

Rund 80 Mitglieder zählt der WildblumenWiesenVerein, der seit 2019 besteht. Der pensionierte Postbeamte hat seither die Erfahrung gemacht, dass "Informationen und viele Gespräche die Einstellung von Privatpersonen, Firmen oder Landwirten zur Natur nachhaltig verändern können".

Aktiv verändert hat der Verein seither unter anderem 4,5 Hektar intensiv bewirtschaftete Wiesen und Weiden. Diese Fläche sei mittlerweile ein "Wildlblumenparadies" mit Dutzenden heimischen Sorten wie Wiesenglockenblumen oder Wiesensalbei geworden. "Auch wer keinen Garten besitzt, kann auf dem Balkon oder sogar auf der Fensterbank einen wichtigen Beitrag leisten. Einmal bepflanzt, können sich die Menschen für längere Zeit wieder an Schmetterlingen, Bienen und anderen Insekten erfreuen", ist Kimberger überzeugt.

Der Verein (www.wildblumenwiesenverein.at) arbeitet überdies aktiv mit der Volksschule St. Ulrich zusammen. Mit den Schülern wurden dabei bereits mehr als ein Dutzend Nistkästen für Vögel gebastelt und Hunderte Krokusse gepflanzt. "Wir haben nur diese eine Natur. Es liegt an uns allen, sie zu bewahren – für unsere Kinder, Enkel und Urenkel", sagt Kimberger.