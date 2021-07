Feuerwehrmann, Polizist, vielleicht Profi-Fußballer oder Tänzerin. Und: Schauspieler. Das sind die gängigsten Antworten, wenn Kinder und Jugendliche nach ihren Berufswünschen gefragt werden. Einmal vor der Kamera stehen und später von der Leinwand lachen ist im August auch mitten in Steyr möglich. "Hollywood in Steyr" heißt das Filmprojekt, das zumindest 20 Teilnehmern im Alter von 10 bis 15 Jahren einen Einblick in die Welt der Schauspielerei gewähren soll.