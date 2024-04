„Wie geht es jetzt weiter, Herr Bundespräsident?“

„Trauts euch hin und wieder was“ – Van der Bellen auf die Frage eines Schülers, was er Jugendlichen mitgeben möchte

Klimakrise, Bildungssystem, Gleichberechtigung – die Liste an Themen, die junge Menschen in Oberösterreich bewegen, ist lang. Um Antworten auf Fragen zur Zukunft zu bekommen, bot sich 27 Schülern aus dem Raum Steyr ein besonderer Gesprächspartner: Österreichs Staatsoberhaupt, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, besuchte am gestrigen Montag die „Politikwerkstatt“ im Museum Arbeitswelt anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens.