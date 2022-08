"Wenn die Ukraine verliert, verliert auch Europa"

Am 24. August 1991, vor 31 Jahren, erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Gefeiert wird das heute still. Am 24. Februar, vor sechs Monaten, überfiel Russland die Ukraine. Oksana Dmytruk-Kolarik lebt in Kronstorf. Die gebürtige Ukrainerin gibt im OÖN-Gespräch Einblick in die Situation im Land und in ihre Gemütslage.