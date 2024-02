Weiter warten auf Toiletten bei Bahnhof Kremsmünster

Der Bahnhof verfügt über eine Park&Ride-Anlage, eine Bike&Ride-Einrichtung, einen barrierefreien Wartebereich und eine verbesserte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Die Gemeinde Kremsmünster hat sich an dieser neuen Anlage mit einem Beitrag in Höhe von insgesamt rund 500.000 Euro beteiligt. Allerdings gibt es an der Haltestelle keine sanitären Einrichtungen, was viele Fahrgäste verärgert hat. Diesem Ärger machten ÖBB-Kunden auch in den OÖNachrichten Luft.