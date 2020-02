Vorwärts-Fans blickten in der Winterpause gerne auf die Tabelle der 2. Liga. Was sie da sahen, hätten sie vor einigen Monaten nicht glauben können. In der Vorsaison noch abgeschlagen Tabellenletzter, überwinterten die Rot-Weißen nun auf Rang drei. Im Gespräch mit der Steyrer Zeitung erklärt Trainer Wilhelm Wahlmüller, wie er seine Mannschaft auf das Frühjahr einstellte und wie der Verein mit der höheren Erwartungshaltung umgehen möchte.