Der junge Mann ist ein Schrank von 185 Zentimeter Körpergröße und 150 Kilogramm Gewicht. So mancher Quarterback in der zweiten American Football-Liga lief mit dem Eierlaberl in der Hand bei dem "Nose Tackle" der Styrian Bears gegen eine Wand. Jetzt soll Michael Franz Eibl, Träger des Bärentrikots "99", für die VP den Touchdown bei der für 14. August anberaumten Wahl des Bürgermeisters im Gemeinderat schaffen.