VP: Bernhard Ruf wird Nachfolger im Nationalrat

Im Unterschied zur SP gibt es bei der VP noch keinen Beschluss über die Kandidatur für die Nationalratswahl in einem Jahr. Der Bad Haller Bürgermeister Bernhard Ruf (VP) hat zunächst am Dienstag der Vorwoche von Nationalrat und Schiedlbergs Bürgermeister Johann Singer (VP) mit satten 98,6 Prozent der Delegiertenstimmen die Obmannschaft in der Bezirkspartei Steyr-Land übernommen. Die Schwarzspechte geben schon Klopfzeichen, dass Ruf auch die Nachfolge Singers im Parlament antreten wird, der, Jahrgang 1958, bundespolitisch in den Ruhestand tritt. Ruf winkt vorerst ab, dass ja noch keine fixe Entscheidung der für die Listenerstellung zuständigen Landespartei erfolgt sei. Seine Bereitschaft, nach Wien zu gehen, verhehlt er aber nicht. Das Bürgermeisteramt in Bad Hall würde er jedenfalls nicht aufgeben, "es gibt noch einige Vorhaben, die ich umsetzen möchte", sagt der Rathauschef, "es gibt ja genug Beispiele dafür, dass beide Funktionen machbar sind und sich ergänzen". Ein lebendes Beispiel haben die Parteifreunde vor Augen: Johann Singer, der, wie es heißt, bis zur Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2027 Gemeindechef bleiben will. Mit Bettina Zopf aus Gmunden hat die VP eine zweite Regionalmandatarin im Hohen Haus aus dem Wahlkreis Traunviertel. Es müsste schon bei der Nationalratswahl im Herbst 2024 die Sintflut über die VP hereinbrechen, dass der starke Bezirk Steyr-Land keinen Parlamentssitz mehr bekäme. Womit Ruf seine Lebensplanung schon danach ausrichten kann, von der Kurstadt nach Wien ins Hohe Haus zu pendeln.

Bei der SPÖ sind die Weichen schon gestellt. Der Bezirk Steyr wird seinen Sitz im Parlament zurückerhalten, andernfalls müssten die Wähler die Sozialdemokraten beim Urnengang im Herbst im Erdboden versenken. Derzeit hat das rote Regionalmandat die Altmünsterer Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger (SP) inne, es ist ein Posten ohne Wiederkehr. Die Genossen werden ihr bei der Erstellung der Wahlkreisliste nicht vergessen, dass sie als Nächstgereihte auf den Parlamentssitz von Markus Vogl (SP), der als Stadtchef nach Steyr gewechselt war, nicht verzichtete. Die Landespartei hätte lieber den Gewerkschafter und BMW-Betriebsratschef Andreas Brich auf dem vakant gewordenen Sessel gesehen, aber Feichtinger machte von ihrem Recht Gebrauch, nachzurücken. Die SP-Bezirkspartei Steyr hat unterdessen bereits die Stadträtin Katrin Auer (SP) auf ihrer Kandidatenliste erstgereiht, der Parlamentssitz steht ihr aufgrund der Größenverhältnisse in der Region wie eine Erbpacht zu. Auer kann sich daher schon Gedanken über die Zukunft machen. Nebenher Kulturstadträtin in Steyr will sie auf alle Fälle bleiben.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer