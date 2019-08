Vorwärts will gegen Tabellenführer FAC zielstrebiger und torgefährlicher sein

Besser in die Zweikämpfe kommen, früher den Ball erobern und im Abschluss zielstrebiger werden: Das hat sich der SK Vorwärts Steyr nach der Derby-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz vorgenommen.

Schon heute, Freitag, 16. August, soll aus den neuen Vorsätzen Fußball-Realität werden. Allerdings: Der Gegner, mit dem es die Wahlmüller-Truppe zu tun bekommt, ist gut in Schuss. Aus den ersten drei Spielen hat der FAC Wien sieben Punkte geholt – und liegt damit an der Spitze der 2. Liga.

"Der FAC hat sich in der Offensive gut verstärkt", sagt Vorwärts-Klubmanager Jürgen Tröscher. Andererseits baut man in Steyr auf die Erfahrungen, die man zuletzt mit den Wienern gemacht hat. In der vorigen Saison holten Großalber & Co. aus den beiden Begegnungen sechs Punkte. Tröscher: "Das Spiel des FAC liegt uns ganz gut. Ich hoffe, das ist auch jetzt wieder so." Der Anstoß zur heutigen Begegnung erfolgt um 19.10 Uhr. Dass es zu personellen Veränderungen in der Grundaufstellung kommt, gilt als wahrscheinlich. Tröscher: "Es sind jedenfalls alle fit und einsatzbereit."

Vorwärts hat es in den bisherigen drei Meisterschaftsbegegnungen auf einen Sieg gebracht. Dem stehen zwei Niederlagen gegenüber. "Die Stimmung ist nach wie vor recht gut. Wir haben auch gut gespielt bisher. Lediglich gegen Blau-Weiß Linz ist es nicht so gelaufen wie angestrebt."

Zu einem weiteren Heimspiel gegen einen Ligakonkurrenten tritt Vorwärts am 25. September an. Im Rahmen des ÖFB-Cups ist Ried in Steyr zu Gast.