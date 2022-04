"Es hat sich nichts geändert", schwelgte Oleg Blochin beim Besuch im Februar 2020 in Erinnerungen, als er durch die Kabinen, den Tunnel und auf die Tribünen geführt wurde. Den Vereinsoffiziellen von Vorwärts wurde bei der Aussage des Ex-Fußballinternationalen, der 1988 für die Rot-Weißen in der zweiten Bundesliga stürmte, nicht warm ums Herz, ihnen kam eher die Galle hoch. Den Duschen und den Umkleiden haftet der Verschleiß und die karge Ausstattung wie im früheren Ostblock an.