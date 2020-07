In der laufenden Saison war Himmelfreundpointner am vierten Spieltag in die Startelf gerückt. Seither agiert er taktgebend im zentralen Mittelfeld. Damit hat der 32-Jährige einen wesentlichen Anteil am Erfolg des SK Vorwärts in der aktuellen Spielzeit. Seit dem Rücktritt von Reini Großalber hat Himmelfreundpointner zudem das Kapitänsamt über und führt das Team auch neben dem Platz an.