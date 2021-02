Vorwärts Steyr versteht sich als "Verein für alle"

Am grünen Tisch hat sich der SK BMD Vorwärts Steyr im Mittelfeld der 2. Bundesliga etabliert, auf dem grünen Rasen kämpft er noch. In einem "Zukunftsjournal" hat der Vereinsvorstand bei Workshops im Jänner festgelegt, wo der rot-weiße Traditionsfußballklub in drei bis fünf Jahren stehen soll und wohin die Reise geht.