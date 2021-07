Vorwärts-Stadion soll zum Schmuckkästchen werden

Die besondere Atmosphäre im Stadion an der Volksstraße hat seit jeher Spieler wie Fans der Rot-Weißen elektrisiert und Gegnern von Vorwärts Steyr das Siegen schwergemacht. Doch die traditionsreiche Spielstätte ist in die Jahre gekommen. An Kabinen, WC-Anlagen oder Gastrobereich nagt der Zahn der Zeit.