Vorwärts muss am Freitag zum Angstgegner

Insgesamt drei Tore in bisher acht Auswärtsspielen in Lafnitz: So lautet die ernüchternde Bilanz des SK Vorwärts Steyr gegen den Provinzklub aus der steirischen 1500-Seelen-Gemeinde. Mit einem Sieg sind die Rot-Weißen erst ein einziges Mal aus Lafnitz heimgekehrt – vor mehr als sieben Jahren, damals noch in der Regionalliga.

Daniel Madlener hat seine Elf als Trainer erst einmal gegen die Steirer aufs Feld geschickt. Doch auch dieses Heimspiel endete im Oktober mit einer klaren 1:3-Niederlage.

„Unsere Bilanz ist wahrlich nicht gut“, sagt Madlener, „wir werden auswärts aber beherzt auftreten und wollen uns dabei schon mit Blick auf die kommende Saison weiter verbessern.“

Die zuletzt daheim gegen Titelaspirant FAC erfolgreichen Spieler werden auch am Samstag ab 18.30 Uhr wieder das Vertrauen erhalten. Sie sollen mit dem Selbstvertrauen von zehn Punkten aus den vergangenen fünf Spielen den Angstgegner von Vorwärts in die Schranken weisen. Doch auch Lafnitz kann nach verhaltenem Frühjahrsstart auf eine stolze Serie verweisen: In den jüngsten fünf Begegnungen gab es drei Siege und zwei Unentschieden. In der Tabelle liegen die Steirer als Fünfte mit 43 Zählern deutlich vor Vorwärts mit 28 Punkten und Rang elf.

Amstetten gastiert in Wien

Zeitgleich mit den Steyrern ist auch der SKU Amstetten auswärts gefordert. Gegner der Mostviertler sind die Young Violets von Austria Wien. Das Hinspiel hatte Amstetten daheim mit 2:0 gewonnen, der Ex-Austrianer Stefan Feiertag erzielte dabei den zweiten Treffer. Auswärts wird allerdings mit mehr Gegenwehr der offensivstarken Wiener gerechnet, die nach der Lizenzerteilung für die kommende Saison nun optimistischer in die Zukunft blicken dürfen.