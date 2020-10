Am 15. Mai 1955 rief Außenminister Leopold Figl (VP) nach der Unterschriftsleistung im Marmorsaal des Schloss Belvedere in Wien "Österreich ist frei!", in den folgenden Sommermonaten wurde auf dem Unteren Stadtplatz in Waidhofen fleißig geschalt und gemauert. Das Stadtpflaster wurde aufgegraben, um zum Gedenken an die Zeitereignisse einen Brunnen zu errichten, in dem sogar Fische schwammen.