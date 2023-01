Von Amstetten bis Weistrach: So hat das Mostviertel abgestimmt

Kurz gefasst: Die VP verliert massiv. Die FP legt stark zu, die SP kann nicht profitieren und zählt auch zu den Verlierern des Wahlsonntags.

In der Gemeinde Weistrach stürzt die VP um fast 25 Prozentpunkte auf 39,11 Prozent ab, die Stimmen wandern nahezu 1:1 zu den Freiheitlichen, die um beinahe 21 Prozentpunkte zulegen können und bei 35 Prozent halten. Noch dramatischer aus Sicht der so lange Zeit über erfolgsverwöhnten niederösterreichischen Volkspartei ist das Ergebnis in Behamberg, einer Nachbargemeinde von Steyr: Die VP-Zustimmung schmolz auf unter 33 Prozent, stimmenstärkste Partei bei der Landtagswahl wurde die FPÖ, die bei 34 Prozent hält. Zum Vergleich: Bei der Wahl 2018 lagen die Blauen im Bereich von 15 Prozent.

Die Wahlbeteiligung ist gestern Sonntag durch die Bank höher gewesen als im Jahr 2018. So stieg sie etwa in Behamberg von 68 Prozent auf knapp 76 Prozent. In der Tonart von Weistrach und Behamberg geht es weiter: herbe Verluste für die Volkspartei, beispielsweise beinahe minus 18 Prozentpunkte in Haidershofen (33,05 Prozent) und ein sattes Plus für die FP, die sehr knapp auf dem zweiten Platz folgt und in Haidershofen auf beinahe 31 Prozent kommt. Wenig Bewegung hingegen bei Grünen und Neos, tendenziell ein Minus bei der SPÖ.

In Haag hat der ambitionierte VP-Bürgermeister Lukas Michlmayr auch für den Landtag kandidiert. Ein Misstrauensvotum gegen ihn, eingebracht von den Mandataren einer Bürgerliste, und Trunkenheit am Steuer im vergangenen Herbst dürften wenig hilfreich gewesen sein. Auch hier rutscht die ÖVP unter die viel zitierte Vierzig-Prozent-Marke, verliert rund 18 Prozentpunkte.

Amstetten liegt im Landestrend

Auch St. Valentin war im Finale des Wahlkampfs wiederholt in den Schlagzeilen: ob als wichtiger Bahnknotenpunkt für die Region oder rund um die geplante Ansiedelung des amerikanischen Versandriesen Amazon. Im Unterschied zu den anderen hier erwähnten Gemeinden hat St. Valentin mit Kerstin Suchan-Mayr eine SP-Bürgermeisterin. Am Ergebnis ändert das kaum etwas. Die SP verliert deutlicher als landesweit – um beinahe neun Prozentpunkte auf 37,5 Prozent. Die Verluste der VP sind mit 6,5 Prozentpunkten moderater. Lachender Dritter ist auch hier die FP mit plus elf Prozentpunkten.

Noch am ehesten an den Landestrend hielt sich die Bezirkshauptstadt Amstetten: 29,4 Prozent für die VP (minus 11,80), dicht gefolgt von der FP (plus 11,75). Platz drei geht an die SP mit 27 Prozent. (dmf)

Autor Martin Dunst