Nach überzeugendem Herbst läuft bisher im Frühjahr wenig zusammen, fehlt manchmal auch das notwendige Spielglück. Nach drei knappen Niederlagen sollte gestern, Sonntag, in Kärnten gegen ASK Klagenfurt an und für sich die Trendwende gelingen. So lautete der Matchplan von Coach Markus Eitl und seinem Team.