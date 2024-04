Vielstimmige Bruckner-Festspiele in Marienkirche: Sechs Chöre treten auf

In Steyr schuf Bruckner unter anderem seine 8. und 9. Sinfonie.

Das wird ein Chorspektakel am Freitag, 3. Mai: 2024 feiert ganz Oberösterreich den 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Steyr stimmt in diesen Jubelchor ein und lässt für ein Konzert Anton Bruckner selbst zum Brückenbauer werden. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "O Musica! Du edle Kunst" gestalten gleich sechs unterschiedliche Chöre aus Dietach, Linz, Steyr und Wels unter dem Titel "Anton Bruckner. Steyr – wo ich alljährlich so gerne weile!" gemeinsam einen Konzertabend.