Viel Gegenwind für Kraftwerksplan am Reichramingbach

"So ein Unsinn", sagt Ortschef Michael Schwarzlmüller (SP) beim Lokalaugenschein der Steyrer Zeitung. Er zeigt an Ort und Stelle her, was ihm vorschwebt. Vorbild ist für den Bürgermeister das Wasserkraftwerk der Bundesforste in der Arena Schallau. Bauliches Kernstück ist dort eine so genannte Schlauchwehr. Die Turbine erzeugt 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr und versorgt rund 350 Haushalte in der Region. Bachaufwärts beim "Fuchshäusl" könnte laut Schwarzlmüller ein