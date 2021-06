Schon als Kind hat Monika Brandner am liebsten Verkäuferin gespielt. Mittlerweile beschäftigt die Geschäftsgründerin acht Mitarbeiterinnen, darunter auch Teilzeitkräfte, in ihrem schmucken "Nischenladen", wo es nette Mitbringsel und Strickhandwerk zu kaufen gibt. Das Geschäft am Grünmarkt ist nur einen Steinwurf vom Innerberger Stadel entfernt, einem der drei Schauplätze der derzeit in Steyr laufenden OÖ. Landesausstellung.