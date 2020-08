Manche Geschehnisse sind nur noch eine Frage der Zeit: Vor vier Jahren sagte der Steyrer FH-Professor Herbert Jodlbauer in seinem Buch "Datenspinnen" voraus, dass künstliche Intelligenz Ärzten bei der Diagnose von Krankheiten zumindest helfen werde und der Computer Rechtsanwälten Höchstgerichtsurteile aus den Archiven aushebe. Ärzte in Praxen gibt es noch wie Rechtsanwälte in Kanzleien.