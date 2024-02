Valentinstag: Die Stadt St. Valentin nascht geschickt am "Liebes-Boom" mit

Um 18.30 Uhr bittet Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr die Bürger heute zum traditionellen Sektempfang am Valentinstag ins Valentinum. "Wir haben uns vor langer Zeit schon dazu entschieden, keinen Neujahrsempfang, sondern einen am Tag der Liebe zu machen", sagt die Stadtchefin, "denn wir stellen dabei jene, die sich ehrenamtlich für andere engagieren, die für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft wichtig sind, in den Mittelpunkt." Wohl wissend, dass der heutige Gedenktag für den