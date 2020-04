Der Verkehr ist für mich ein untrügbares Zeichen, in welcher Phase der Krise wir uns befinden. Dieser hat, zumindest in Steyr, noch nicht ganz das Vorkrisenniveau erreicht. Viel fehlt darauf allerdings auch nicht mehr. Die morgendliche Lautstärke der vorbeirollenden Lkw lässt kaum zu wünschen übrig... Einzig hoch droben am Himmel erkennen wir noch, dass die Folgen der Coronakrise noch lange nicht überwunden sind.