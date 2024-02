Ungezähmt: Das blaue Herz Europas schlägt am Balkan

Unregulierter Lebensraum: An der Vjosa in Albanien entsteht Europas erster Wildfluss-Nationalpark.

Am Balkan schlägt das Flussherz Europas. Dort gibt es noch Fließgewässer, die es bei uns in dieser Form schon lange nicht mehr gibt: wild, weit verzweigt und nahezu unreguliert. Kristallklare Bäche, einsame Schluchten, Flüsse mit riesigen Schotterbänken, Wasserfälle, die an Südamerika erinnern. Das alles gepaart mit einer atemberaubenden Artenvielfalt.