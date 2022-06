Sonntagfrüh, da hatte in der Landgemeinde noch kein Hahn gekräht, füllten Fachleute der Abteilung Umwelt- und Wasserwirtschaft des Landes Oberösterreich bereits kühles Nass aus der Ortswasserleitung in ihre Messbecher. Die Beprobung des Trinkwassers wird in der Gemeinde jetzt zum täglichen Brot, mit der Hoffnung, dass die Leute im Labor nichts Anstößiges in der Flüssigkeit finden.