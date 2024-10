Umfrage: Hohe Zufriedenheit mit Steyr als Wohnort – heißes Thema Innenstadt

Wie lebt es sich in Steyr? Dieser Frage ging das Marktforschungsinstitut Spectra im Sommer im Auftrag der Stadt nach (Kosten knapp 16.000 Euro). Die Ergebnisse in Sachen Lebensqualität in der Stadt wurden gestern bei einer Pressekonferenz im Rathaus präsentiert. "Dort leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen" – das ist in Bezug auf Steyr vor allem von Auswärtigen oft zu hören und das wissen auch die Steyrer zu schätzen. 681 Stadtbewohner wurden online und telefonisch befragt.