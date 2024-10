Um die Jahrtausendwende war das Zentrum von Steyr noch hochattraktiv

Von diesen Zahlen kann man im Steyrer Zentrum heute nur träumen: Vor 25 Jahren lag die Passantenfrequenz in der Steyrer Innenstadt auf sehr hohem Niveau. Auf einer ganzen Seite berichtete das Steyrer Amtsblatt im November 1999 von einer Branchenmix-Analyse, die von einer Passantenfrequenz-Zählung begleitet worden ist: In der Fußgängerzone in der Enge wurden Werte von durchschnittlich 60.000 Passanten pro Woche gemessen.