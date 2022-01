Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Getreu diesem Motto interessierte sich der in Micheldorf lebende Tiroler Wolfgang Sabitzer für einen der rund 60 neuen Dauercampingplätze in Pettenbach, die von Almtalcamping-Betreiber Florian Herndler auf einer Erweiterungsfläche geschaffen wurden. Sabitzer hatte seinen samt Vorzelt rund 5000 Euro teuren Wohnwagen bisher immer in einer Mietgarage geparkt.